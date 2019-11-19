  • Малышева предостерегла от инъекций синтола и вазелина

    19 ноября 2019, 09:52

    Алексей Сахаров

    Телеведущая и врач Елена Малышева опубликовала предостережение по поводу коррекции природной красоты инъекциями. Тяжелые последствия от уколов вазелина или синтола — неминуемы.

    «Если введением жидких масел занимаются врачи, то это профессиональные преступления. Не делайте этого. Но, как правило, это делают непрофессионалы в подпольных условиях. Или сами люди», — написала Малышева в Instagram.

    По словам специалиста, даже для нее, врача, стало «страшным открытием», что многие женщины готовы увеличить себе грудь или ягодицы таким опасным способом, как инъекции масла. Дошло до того, что в Первом московском медицинском университете имени Сеченова создали специальный отдел для спасения красавиц от последующих проблем со здоровьем.

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    Как заметила телеврач, для спасения жизни приходится удалять грудь, ягодицы и мышцы, в которые ввели вазелин или синтол. В пример она привела историю героя современности — Кирилла Терешина, известного как «руки-базуки».

    Чтобы спасти молодому человеку руки, да и саму жизнь, его пришлось отправить под скальпель хирурга. Только из одной руки Кирилла выкачали 1,5 килограмма масла, при этом пришлось пожертвовать частью мышцы.

    «Еще раз повторю: остановитесь! Красоты не будет. Будут долгие операции», — подчеркнула Малышева.