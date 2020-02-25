Малышева посоветовала небогатым пенсионерам не ходить в ее медицинский центр
Ведущая является совладелицей «Медицинского центра Елены Малышевой» в Москве. Также, судя по сайту медцентра, в стране по франшизе работают еще четыре подобных учреждения, а также шесть специализированных клиник.
Сама Малышева специализируется на похудении и программах здорового питания. Расценки на прием врачей, работающих в ее клинике, порой значительно выше, чем в других учреждениях.
В Instagram у Малышевой поинтересовались, как женщина с пенсией в 23 тысячи рублей может попасть на прием в медцентр к академику Юрию Беленкову, если его консультация стоит 20 тысяч рублей.
«Это частная клиника. Поэтому здесь приходится платить пациентам», — ответила телеведущая.
Она посоветовала женщине «пойти в бесплатную больницу», где «тоже работают прекрасные кардиологи».