Малышева посоветовала небогатым пенсионерам не ходить в ее медицинский центр

Ведущая программы о здоровье, доктор медицинских наук Елена Малышева ответила на критику стоимости услуг в ее медицинском центре. По словам Малышевой, это частное учреждение, а чтобы сэкономить, можно обратиться в бесплатную клинику.

Ведущая является совладелицей «Медицинского центра Елены Малышевой» в Москве. Также, судя по сайту медцентра, в стране по франшизе работают еще четыре подобных учреждения, а также шесть специализированных клиник.

Сама Малышева специализируется на похудении и программах здорового питания. Расценки на прием врачей, работающих в ее клинике, порой значительно выше, чем в других учреждениях.

В Instagram у Малышевой поинтересовались, как женщина с пенсией в 23 тысячи рублей может попасть на прием в медцентр к академику Юрию Беленкову, если его консультация стоит 20 тысяч рублей.

«Это частная клиника. Поэтому здесь приходится платить пациентам», — ответила телеведущая.

Она посоветовала женщине «пойти в бесплатную больницу», где «тоже работают прекрасные кардиологи».