Малышева показала лучшее упражнение от боли в позвоночнике

От боли в позвоночнике могут помочь растягивающие упражнения. Одно из них показали в программе «Жить здорово».

Ведущая передачи Елена Малышева продемонстрировала, как можно расслабить мышцы спины и шеи. В результате, по словам невролога Дмитрия Шубина, отек и воспаление становятся меньше, и боль должна отступить.

Для выполнения упражнения нужно потянуть голову к плечу, не поворачивая ее. Затем повторить то же самое с другим плечом. Важно при этом не крутить головой в сторону. Для максимального эффекта рекомендуется расслабить мышцы лица. Также можно помогать себе рукой.

Кроме того, в программе представили алгоритм действий при постоянных болях в спине. Прежде чем заниматься лечением, рекомендуется сделать МРТ, чтобы можно было точно установить диагноз.

Причинами болей в шее или спине может стать опухоль или даже инсульт. С результатом МРТ на руках нужно идти к врачу, который и назначит лечение.

Самостоятельно боль можно снять перцовым пластырем, растягивающими упражнениями или таблетками.