Малышева показала три теста для проверки легких на готовность к коронавирусу

Врач и телеведущая Елена Малышева поделилась советами, как проверить, все ли в порядке с легкими и смогут ли они «пережить» коронавирус. Видеосоветы опубликованы в Instagram.

Первый тест заключается в том, что нужно обхватить шею руками. Если сомкнуть пальцы не получилось, значит есть ожирение, которое сопровождается храпом и остановкой дыхания во сне. Малышева отметила, что люди с такими симптомами находятся в группе риска.

Малышева также посоветовала попробовать надуть шарик одним выдохом. Получившийся шарик должен быть не меньше 15 сантиметров. Если его надуть не удается, значит есть какие-то заболевания легких.

Третий тест заключается в том, что нужно соединить указательные пальцы. Если они расходятся, как показано на картинке, то человек, вероятно, имеет хронические заболевания.

Источник фото: Instagram

«Если эти тесты показали плохой результат, то скорее всего, у вас есть хронические заболевания легких, а значит, вы находитесь в группе риска. Для группы риска — обязательна самоизоляция», — подчеркнула Елена Малышева.

Пользователи раскритиковали Малышеву. В картинках с пальцами они не нашли отличий, а некоторые заявили, что страдают от заболеваний легких, но прошли все тесты.

«Сделал эти тесты. Прошел их без проблем, хотя у меня ожирение и лет 10 назад ставили бронхиальную астму», — отметил пользователь.

Вспышка коронавируса началась в конце декабря. В России, по последним данным, 8672 случая заражения.