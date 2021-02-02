Малышева показала, как правильно промывать нос для защиты от ковида

После возвращения домой с улицы необходимо каждый раз полоскать рот и промывать нос. Это позволит избежать заражения коронавирусом, пояснила врач и телеведущая Елена Малышева.

«Вы набрали в 50-миллиметровый шприц воду и наклонили голову. Ваша задача, чтобы струя прошла [через одну ноздрю] и из другой половинки вылилась», — рассказала Малышева в эфире программы «Жить здорово!».

Во время пояснений телеведущая промывала свой нос. Она посоветовала использовать для процедуры изотонический раствор. Сначала необходимо промыть одну ноздрю, а затем проделать те же манипуляции со второй. Кроме того, стоить промывать и рот. Для этого нужно набрать воды из стакана, тщательно прополоскать ротовую полость и выплюнуть содержимое.

Полоскание рта и промывание носа Малышева назвала первым этапом борьбы с коронавирусом. Ранее телеведущая призвала людей из групп риска пройти вакцинацию от ковида. Она отметила, что у таких людей «риск тяжело заболеть и умереть от коронавируса в миллион раз выше, чем любые риски вакцинации».