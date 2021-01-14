Малышева перечислила ошибки людей при обморожении. Видео
Об этом она рассказал в очередном выпуске «Жить здорово!», опубликованном на YouTube-канале передачи. Малышева посоветовала не опускать сразу пострадавшую конечность в горячую воду. По ее словам, начинать надо с температуры тела. Нельзя также растирать снегом травмированную часть тела. Так она еще больше пострадает.
Малышева запретила растираться спиртом и пить алкоголь. Первое действие приводит к расширению сосудов, второе — притупляет боль.
Врач рассказала, что при первой стадии обморожения кожа бледнеет. При второй — появляются волдыри. Третья стадия характеризуется потерей чувствительности, так как холод воздействует на более глубокие слои кожи и разрушает нервные рецепторы. При четвертой стадии обморожения начинается гангрена.
Елена Малышева предупредила, что Крещенские купания могут закончиться для некоторых россиян трагически, и посоветовала предварительно все хорошенько обдумать.