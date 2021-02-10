Малышева объяснила, почему не стоит бояться мутаций коронавируса

Телеведущая Елена Малышева посвятила очередное видео «британскому» штамму коронавируса. Она заявила, что его не стоит бояться.

Смертность от COVID-19, вызванного «британской» мутацией коронавируса, составляет всего 0,4%. При этом в целом смертность от коронавирусной инфекции составляет 1,15%. Как сообщила Малышева в Instagram в рубрике «Доктор Малышева объясняет», «британский» штамм в три раза слабее предыдущего.

Она объяснила, что мутации характерны для всех вирусов, потому что им нужно проникать в клеточный геном человека.

«Небольшие изменения в любых вирусах происходят все время. С начала пандемии в коронавирусе случилось несколько сот мутаций. Они не повлияли на тяжесть течения болезни и эффективность вакцины. Более того, когда посмотрели на новый коронавирус, оказалось, что у него мутации развиваются в два раза медленнее, чем у вируса гриппа, и в четыре раза медленнее, чем у вируса иммунодефицита», — отметила она.

Малышева отметила, что российская вакцина против коронавируса остается эффективной в борьбе с «британским» штаммом. Она призвала не реагировать на псевдосенсации и анализировать факты.