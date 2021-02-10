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    10 февраля 2021, 09:27

    Малышева объяснила, почему не стоит бояться мутаций коронавируса

    Екатерина Шамина

    Телеведущая Елена Малышева посвятила очередное видео «британскому» штамму коронавируса. Она заявила, что его не стоит бояться.

    Малышева объяснила, почему не стоит бояться мутаций коронавируса

    Смертность от COVID-19, вызванного «британской» мутацией коронавируса, составляет всего 0,4%. При этом в целом смертность от коронавирусной инфекции составляет 1,15%. Как сообщила Малышева в Instagram в рубрике «Доктор Малышева объясняет», «британский» штамм в три раза слабее предыдущего.

    Она объяснила, что мутации характерны для всех вирусов, потому что им нужно проникать в клеточный геном человека.

    «Небольшие изменения в любых вирусах происходят все время. С начала пандемии в коронавирусе случилось несколько сот мутаций. Они не повлияли на тяжесть течения болезни и эффективность вакцины. Более того, когда посмотрели на новый коронавирус, оказалось, что у него мутации развиваются в два раза медленнее, чем у вируса гриппа, и в четыре раза медленнее, чем у вируса иммунодефицита», — отметила она.

    Малышева отметила, что российская вакцина против коронавируса остается эффективной в борьбе с «британским» штаммом. Она призвала не реагировать на псевдосенсации и анализировать факты.