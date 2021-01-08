Малышева объяснила, кто может умереть без вакцины от ковида

Пожилым людям крайне необходимо пройти вакцинацию от коронавируса. Эта возрастная категория подвержена большему риску умереть от COVID-19, предупредила врач и телеведущая Елена Малышева.

«Нужна ли вакцинация людям старше 65 лет? Да, нужна. Риск болеть крайне тяжело и погибнуть от короновирусной инфекции у них самый высокий в популяции», — написала Малышева в Instagram.

Она добавила, что также прививка от коронавируса нужна людям, страдающим от ожирения и сахарного диабета. Особенно тем, кто старше 50 лет, так как у них в два раза выше риск попасть в реанимацию. Кроме того, у этих людей на 50% больше шансов умереть от заболевания.

«Нужна ли вакцинация детям? Нет, детям вакцинация не нужна. Дети практически не болеют, практически не умирают от коронавируса. Дети не передают эту инфекцию взрослым. Кроме того все вакцины от коронавируса показаны лицам с 18 лет», — пояснила Малышева.

Телеведущая уточнила, что делать прививку не нужно тем, кто уже переболел ковидом. Она отметила, рекомендации не предусматривают вакцинацию раньше, чем через полгода после выздоровления.