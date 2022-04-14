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    14 апреля 2022, 23:19

    Малышева назвала три продукта, которые продлевают жизнь

    Дарья Морозова

    Телеведущая Елена Малышева рассказала, какие продукты следует включить в рацион, чтобы сохранить здоровье до старости. Об этом сообщил сайт utro.ru.

    Это красный лук, морковь и петрушка. В первом содержится много антиоксидантов, которые препятствуют старению. В моркови большое количество клетчатки, она контролирует уровень холестерина.

    Петрушка полезна тем, что в ней много калия. Это вещество стабилизирует давление и предупреждает его скачки.