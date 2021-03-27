Малышева назвала стоп-продукты после вакцинации от коронавируса

Перечислены продукты, снижающие эффективность вакцинации от коронавируса. Их назвала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!».

Хуже всего на прививку влияет алкоголь, поэтому следует отказаться даже от малых доз за три дня до вакцинации и после нее.

«Наши клетки не распознают вакцину и не дадут команду B-клеткам вырабатывать антитела», — пояснила телеведущая.

Еще стоит временно убрать из рациона продукты, усиливающие аллергическую реакцию: копчености, шоколад, клубнику, цитрусовые и сыры с плесенью. Из-за их употребления иммунный ответ может оказаться избыточным.

«Побочные реакции усиливаются, а эффективные защитные механизмы уменьшаются», — пояснила Малышева.

По ее мнению, особенно важно отказаться от таких продуктов людям, в целом склонным к аллергическим реакциям. Также нужно скорректировать рацион тем, кто страдает от астмы или атопического дерматита.

Все вышеперечисленные продукты не позволяют нормально вырабатываться антителам перед и после вакцинации.

Ранее заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев говорил, что все российские вакцины от коронавируса одинаково эффективны. Поэтому нет смысла ждать тот или иной препарат, отметил «Царьград».