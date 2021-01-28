Малышева назвала продукты, ухудшающие память

Телеведущая и врач Елена Малышева назвала категории продуктов, которые приводят к проблемам с памятью и вызывают риск развития болезни Альцгеймера. Доктор рассказала об этом в эфире программы «Жить здорово!».

Ухудшить память может чрезмерное потребление продуктов с повышенным содержанием холестерина. К этой категории Малышева отнесла свинину, сливочное масло и сливки. Ко второй группе относятся продукты, богатые медью, в том числе печень, почки и сердце.

Ведущая отметила, что вред от холестерина можно компенсировать специальными лекарственными препаратами — статинами. А для поддержки когнитивных функций полезны продукты с высоким содержанием витаминов D и E, например подсолнечное масло, рыба северных морей и печень трески.

«Если память ухудшается — они не для вас», — сказала Малышева.

Малышева ранее показала упражнение, которое помогает от боли в позвоночнике и позволяет расслабить мышцы спины и шеи.

Росстат накануне обнародовал доклад по итогам анализа ситуации с изменением цен на продукты в России на прошлой неделе.