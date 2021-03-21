Малышева назвала неожиданную пользу витамина С

Многие считают, что витамин С необходимо принимать при респираторных заболеваниях. Но на самом деле он нужен для эластичности сосудов и снижения холестерина. Об этом рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в своей программе «Жить здорово!».

«Витамин C в стандартных дозировках никаким образом на защиту против респираторных инфекций не действует. Доза, которая реально работает, это шесть-восемь грамм единократно нужно съесть для того, чтобы была хоть какая-то противовирусная защита», — пояснил в ходе программы врач-иммунолог Андрей Продеус.

Малышева показала банку с таблетками, чтобы наглядно продемонстрировать восемь грамм витамина С. При этом она отметила, что не советует принимать такое количество витаминов, так как при превышении двух граммов может наступить негативный эффект. Суточная доза составляет 100 миллиграмм.

Источник фото: youtube.com/Жить Здорово!

По словам Продеуса, витамин С позволяет добиться эластичности сосудов и избавиться от морщин.

«Он снижает плохой холестерин — липопротеины низкой плотности. Он снижает их количество, соответственно, у нас снижается риск атеросклероза, отложения бляшек и сердечно-сосудистого кризиса», — сказал врач.

Малышева добавила, что больше всего витамина С содержится в болгарском перце и черной смородине, а не в апельсинах с лимонами, как принято считать.