    17 апреля 2020, 19:49

    Малышева назвала лишний вес фактором риска при коронавирусе

    Дарья Морозова

    Телеведущая Елена Малышева предупредила людей с лишним весом, что они находятся в группе риска во время эпидемии коронавируса. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
    Малышева назвала лишний вес фактором риска при коронавирусе

    Об этом Малышева рассказывала в прямом эфире в Instagram. Она уточнила, что ожирение часто сопровождается сопутствующими заболеваниями, которые могут дать осложнения. Среди них: рестриктивная болезнь лёгких, остановка дыхания во сне, гипертония и сахарный диабет.

    Ранее Малышева на личном примере показала, как нужно ходить за продуктами, чтобы не подцепить коронавирус. Она сняла видео и дала подробные советы. Перед походом в магазин Малышева надела медицинскую маску и перчатки. Она объяснила, что за ту же входную ручку перед вами мог взяться зараженный коронавирусом, именно поэтому важно быть в перчатках. С собой, по словам ведущей, лучше прихватить пачку антибактериальных салфеток, чтобы протереть тележку или корзину, которую будете брать для продуктов. Кнопки домофона и лифта необходимо нажимать косточкой пальца. Перчатки, когда пришли домой, нужно обработать антисептиком, прежде чем снять.