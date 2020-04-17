Малышева назвала лишний вес фактором риска при коронавирусе

Об этом Малышева рассказывала в прямом эфире в Instagram. Она уточнила, что ожирение часто сопровождается сопутствующими заболеваниями, которые могут дать осложнения. Среди них: рестриктивная болезнь лёгких, остановка дыхания во сне, гипертония и сахарный диабет.

Ранее Малышева на личном примере показала, как нужно ходить за продуктами, чтобы не подцепить коронавирус. Она сняла видео и дала подробные советы. Перед походом в магазин Малышева надела медицинскую маску и перчатки. Она объяснила, что за ту же входную ручку перед вами мог взяться зараженный коронавирусом, именно поэтому важно быть в перчатках. С собой, по словам ведущей, лучше прихватить пачку антибактериальных салфеток, чтобы протереть тележку или корзину, которую будете брать для продуктов. Кнопки домофона и лифта необходимо нажимать косточкой пальца. Перчатки, когда пришли домой, нужно обработать антисептиком, прежде чем снять.