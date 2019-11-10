Малышева назвала критерии здорового образа жизни

По данным Росстата, ЗОЖ в 2019 году придерживались 12% россиян. Отмечается, что в эту категорию вошли люди, которые не курят, занимаются спортом, ежедневно съедают не менее 400 граммов фруктов и овощей, а также не более 5 граммов соли.

Следует отметить, что Росстат обозначил допустимые нормы употребления алкоголя. Так нормам ЗОЖ, по мнению ведомства, соответствует не более 168 граммов в неделю чистого спирта для мужчин и 84 — для женщин.

Статистика показала, что больше всего жителей придерживаются ЗОЖ в Ингушетии (48,8% граждан), Крыму (29,2%), Адыгее (28,8%), Чувашии (24,7%) и Воронежской области (24,2%). Только 8,8% москвичей ведут здоровый образ жизни, а в Санкт-Петербурге их доля составила 6,8%.

Самый низкий процент ведущих ЗОЖ жителей оказался в Чукотском автономном округе (0,4%).

Елена Малышева отметила, что в российском обществе прослеживается тенденция к росту популярности здорового образа жизни. ЗОЖ врач назвала трендом современности.

Также она отметила, из каких составляющих складывается ЗОЖ.

«Это питание, физическая активность и соблюдение простейших правил гигиены. Это и есть здоровый образ жизни», — заявила Малышева.