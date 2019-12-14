Малышева назвала истинную причину бессонницы

Рафинированные углеводы содержатся в сладостях, белом хлебе и рисе. Они представляют собой глюкозу, которая быстро всасывается в кровь. Если человек не израсходовал ее в мышцах, она полностью превращается в жир.

Таким образом, чрезмерное употребление рафинированных углеводов приводит к ожирению. Также глюкоза может повлиять на образование раковых заболеваний из-за повышенного образования канцерогенов. Страшнее всего — инфаркты и инсульты, так как в жире содержатся атерогены — вещества, влияющие на развитие атеросклероза.

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Соответственно, рафинированные углеводы могут привести к серьезным проблемам со здоровьем в виде ожирения или сердечно-сосудистых заболеваний.

«Рафинированные углеводы в целом довольно отрицательно влияют на организм, и бессонница кажется легкой мелочью на фоне более серьезных проблем со здоровьем», — рассказала Малышева.

При этом телеведущая не предлагает полностью отказываться от рафинированных углеводов. Однако их доза должна быть умеренной, чтобы не допустить выброс инсулина. Торты, конфеты, сахар есть можно, но маленькими порциями.