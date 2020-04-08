Малышева назвала эффективные препараты при заражении коронавирусом

«Сегодня в мире узаконено и применяется несколько позиций. Первое. Все препараты от СПИДа [для лечения коронавирусной инфекции] неэффективны. Это теперь доказано. Большое исследование опубликовано 20 марта 2020 года. Второе. Используется комбинация „Гидроксихлорохин“ и „Азитромицин“. Доказано, что они снижают количество коронавирусов в организме. Такое исследование проводилось на маленькой группе людей, но именно оно легло в основу современного стандарта лечения больных», — отметила Малышева.

По словам терапевта, размножению вируса препятствует «Ремдесивир».

«Также создано моноклональное антитело „Тоцилизумаб“, которое резко блокирует бесконтрольное воспаление, возникающее в легких [при коронавирусной инфекции]. Это то, что уже имеет научное подтверждение», — добавила телеведущая.

Она уточнила, что лекарства следует использовать в реанимации. Искать в аптеках подобные препараты и применять их дома не имеет смысла.

«Их нельзя использовать профилактически, потому что у них у всех тяжелый побочный эффект. „Гидроксихлорохин“ используется только в реанимации, под контролем электрокардиограммы, потому что побочный эффект — это тяжелая аритмия. Препарат прекращают вводить, если видят первые минимальные изменения на ЭКГ». — пояснила Малышева.

Она заметила, что применение таких лекарств «требует мониторинга кардиограммы, давления и всех остальных показателей организма, что возможно только в условиях реанимации».

По ее мнению, более легкие формы коронавирусной инфекции следует лечить «жаропонижающими типа парацетамола и обильным питьем».

«Еще раз повторяю: ничего профилактического не существует. 80% переносят заболевание легко или бессимптомно», — заявила Малышева.

Ранее стало известно, что скорое в России появится первая партия лекарства от коронавируса.