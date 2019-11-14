Малышева назвала бесполезные медицинские анализы
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Самый бесполезный анализ, на взгляд медиков, — тест на антитела к хеликобактер пилори. Эта бактерия вызывает язву, гастрит и рак желудка. Результаты теста не расскажут о наличии активной инфекции. Пациент можно узнать только о том, что бактерия когда-то жила в организме. Малышева предложила заменить это обследование на дыхательный уреазный тест.
Кроме того, бесполезным оказался тест на дисбактериоз, так как такого диагноза в принципе не существует. Если больному назначают такой анализ, это говорит минимум о явном непрофессионализме врача, максимум — о мошенничестве, уверена телеведущая.
Также не стоит тратить деньги на исследование на вирус Эпштейна — Барр. Он обитает в организме почти у всех жителей планеты и не несет угрозы. То же самое можно сказать и про анализ на цитомегаловирус.
Малышева подсчитала, что после отказа от вышеперечисленных анализов можно сэкономить около четырех тысяч рублей.