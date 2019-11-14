  • Малышева назвала бесполезные медицинские анализы

    14 ноября 2019, 17:43

    Алена Макаренко

    Не на все медицинские анализы нужно тратить деньги. Отказавшись от них, в вашем кошельке сохранится четыре тысячи рублей. Об этом в эфире передачи «Жить здорово» на Первом канале рассказали телеведущая и врач Елена Малышева, а также ее коллега Андрей Продеус.
    Малышева назвала бесполезные медицинские анализы

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    Самый бесполезный анализ, на взгляд медиков, — тест на антитела к хеликобактер пилори. Эта бактерия вызывает язву, гастрит и рак желудка. Результаты теста не расскажут о наличии активной инфекции. Пациент можно узнать только о том, что бактерия когда-то жила в организме. Малышева предложила заменить это обследование на дыхательный уреазный тест.

    Кроме того, бесполезным оказался тест на дисбактериоз, так как такого диагноза в принципе не существует. Если больному назначают такой анализ, это говорит минимум о явном непрофессионализме врача, максимум — о мошенничестве, уверена телеведущая.

    Также не стоит тратить деньги на исследование на вирус Эпштейна — Барр. Он обитает в организме почти у всех жителей планеты и не несет угрозы. То же самое можно сказать и про анализ на цитомегаловирус.

    Малышева подсчитала, что после отказа от вышеперечисленных анализов можно сэкономить около четырех тысяч рублей.