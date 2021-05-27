Малышева назвала 3 неочевидных признака проблем с печенью

На проблемы с печенью могут указывать неочевидные признаки: увеличение груди у мужчин, беспричинное появление синяков на теле и красный цвет ладоней. Об этом в эфире Первого канала рассказала врач и телеведущая Елена Малышева.

«Три странные причины проверить печень: у мужчины женская грудь, он полный и говорит, что это жир, синячки то там, то сям без видимых причин и красные ладони. Сделайте УЗИ печени. Сдайте анализ на ферменты печени», — заявила Малышева.

По ее словам, если печень в какой-то момент не справляется со своей задачей по выводу токсинов из организма, то у мужчин накапливается гормон эстроген. А это приводит к проявлению женских черт.

Беспричинные синяки появляются из-за нарушения производства печенью белков, которые отвечают за свертываемость крови. Красный цвет ладоней сигнализирует о повышенном содержании половых гормонов, что тоже является признаком нездоровой печени. Малышева призвала обратиться к врачу при любом из этих проявлений.

Ранее британские врачи выяснили, что боль в районе правой лопатки может говорить о развитии рака печени. По данным медиков, на болезнь могут также указывать неприятные ощущения вдоль всей спины.