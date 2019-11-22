Малышева научила определять симптомы рака мозга

Малышева отметила, что профилактики онкологии мозга не существует. Ни один специалист мира не придумал диспансеризацию при раке головного мозга. Медики лишь рекомендуют ежегодно проходить обследования. Однако по некоторым симптомам начинающееся заболевание можно распознать.

Преждевременному старению мозга найдено объяснение Подробнее

«Во время сдавливания головного мозга у пациента могут произойти визуальные изменения в носогубных складках. Также о раке могут свидетельствовать изменение речи и отказ организма от выполнения любых функций», — пояснила Малышева.

По словам телеведущей, частые головные боли и головокружение тоже могут стать симптомом рака головного мозга. У страдающих от онкологии может усложниться процесс глотания и измениться походка. При любых опасениях Малышева посоветовала обращаться к врачу-неврологу.

Ранее ученые из Гарвардской медицинской школы в Бостоне выяснили, что раннее старение мозга часто развивается у людей среднего возраста из-за метаболического синдрома.