Малышева дала совет маме девочки, мечтающей сменить пол

Теледоктор Елена Малышева обсудила в студии своей программы «Жить здорово!» тему смены пола. Она посоветовала людям с таким желанием сходить к психологу или психиатру.

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Главная героиня программы — мама 15-летней девушки. Женщина рассказала, что подросток мечтает о такой операции. Но родительница не хочет давать разрешения на это и желает спасти дочь.

В обсуждении вопроса приняла участие актриса Татьяна Абрамова. Малышева заметила, что артистка часто перевоплощается в мужчин на сцене. Абрамова назвала желание девочки психологической проблемой. По ее мнению, пол менять не следует.

Другие ведущие «Жить здорово!» подчеркнули, что мировое сообщество врачей выступает против подобных операций в подростковом возрасте. Сама Малышева привела статистику, по которой многие трансгендеры плохо чувствуют себя из-за приема гормонов.

Елена Малышева, подводя итог разговора, заявила, что родители должны очень внимательно относиться к этой теме. Теледоктор посоветовала героине передачи поддержать свою дочь и дать понять, что услышала ее. Однако при этом обязательно записаться на прием к психологу и психиатру. Кроме того, телеведущая подчеркнула, что смена пола должна происходить не раньше 21 года.