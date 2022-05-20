Малышева дала совет, как лечить больное горло

Врач и телеведущая Елена Малышева объяснила россиянам как быть, если резко заболело горло. Об этом написала «Общественная служба новостей» со ссылкой на Telegram-канал медика.

По ее словам, каждый человек может назначить себе диагноз самостоятельно, не обращаясь за профессиональной помощью.

«Уникальность жизни в XXI веке состоит в том, что при боли в горле вы можете поставить себе диагноз и даже назначить лечение самостоятельно, без врача», — отметила она.

Сперва телеведущая посоветовала приобрести в аптеке стрептотест, который поможет узнать, есть ли у вас ангина. Если результат окажется положительным, можно начинать лечение с помощью антибиотиков.

«Если тест отрицательный, то это не бактериальная ангина, а какое-то другое воспаление горла. В этом случае вы можете купить в аптеке две группы препаратов: спреи с антисептиками для обеззараживания полости рта. Спреи с местными анестетиками для обезболивания. Местные анестетики это препараты с местным обезболивающим действием», — рассказала специалист.