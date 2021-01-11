Малышева дала прогноз по коронавирусу в России в 2021 году

Если россияне начнут контролировать свое здоровье, то 2021 год будет лучше предыдущего. Такой прогноз по ситуации с коронавирусом дала врач и телеведущая Елена Малышева.

Медик посоветовала россиянам следить за давлением, уровнем холестерина в крови и принимать необходимые лекарства, если это потребуется. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Именно от нас самих зависит заболеем мы или нет, и насколько тяжело мы заболеем. В самой тяжелой форме коронавирус протекает у людей с ожирением и сахарным диабетом. Но обе эти болезни можем контролировать мы сами! Похудейте и контролируйте ваш сахар крови! И коронавирус вам не страшен!» — написала Малышева.

Она также назвала поводом для оптимизма появление вакцины «Спутник V», и лекарств, которые снижают смертность от COVID-19 — антикоагулянты и дексаметазон.

Медик также заметила, что специалисты установили, что антитела сохраняются на протяжение шести-восьми месяцев.

На прошлой неделе Малышева заявила, что пожилым людям крайне необходимо пройти вакцинацию от коронавируса. Врач предупредила, что эта возрастная категория подвержена большему риску умереть от COVID-19. Она добавила, что также прививка от коронавируса нужна людям, страдающим от ожирения и сахарного диабета. Особенно тем, кто старше 50 лет, так как у них в два раза выше риск попасть в реанимацию.

Как уточнила телеведущая, делать прививку тем, кто уже перенес коронавирус не нужно. Рекомендации не предусматривают вакцинацию раньше, чем через полгода после выздоровления.