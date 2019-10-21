Подарят надежду. Недоношенных малышей весом в 500 граммов начали выхаживать в МОНИИАГ

В Московском областном НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) роды без осложнений — редкость. Поэтому к пациенткам мчатся по первому звонку. Кстати, теперь в учреждении врачи могут бороться за жизни тех малышей, чей вес не превышает 500 граммов. О новых возможностях расскажет «360».

Недавно в учреждение поступило новое оборудование высокого класса. С его помощью выхаживать смогу детей с удивительно маленьким весом! Среди ноу-хау инкубатор-трансформер. Он одновременно может быть и реанимационным столом, и инкубатором. В нем есть определенный температурный режим, влажность, концентрация кислорода, встроенные весы.

Источник фото: телеканал «360»

«Еще мы получили респираторы, одна из последних моделей, которые способны с помощью их можно оказывать помощь новорожденным, с массой тела от 500 грамм», — добавил Анатолий Аксенов, руководитель отделения неонатологии ГБУЗ МО МОНИИАГ.

По мнению врачей, бороться за жизнь стоит. Тем более благодаря оборудованию десятки детей, которых раньше выходить было невозможно, теперь будут жить.

Кстати, только в начале 1990-х стали бороться за детей с массой менее килограмма. До того момента выживали только 10% недоношенных с экстремально низким весом. Оборудование для поддержания жизни таких детей было редкостью.

Источник фото: телеканал «360»

С 2012 года в России действуют критерии Всемирной организации здравоохранения: врачи выхаживают новорожденных весом от 500 граммов. Если говорить о статистике спасенных, то за последние годы это 90%! В наши дни неонатологи готовы побороться и за тех, кто весит менее 500 граммов. Но что делать, если ребенок появился на свет в медучреждении, где пока нет оборудования высокого класса? Оказывается, и в таких случаях есть решение.

«В Московской области работают реанимационно-консультативные бригады. Специалисты выезжают на место, консультируют тяжелых детей, и переводят детей в крупные перинатальные центры. Транспортировка — на реанимобилях, они оснащены реанимационными системами, в том числе транспортными инкубаторами, которые поддерживают все жизненно-важные функции ребенка. Наш институт также получил транспортный инкубатор, но мы его используем для транспортировки детей из реанимационного отделения в залы для новорожденных», — рассказала Ольга Сафронова, заведующая отделением реанимации новорожденных МОНИИАГ.

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Ежегодно на планете около 15 миллионов детей рождаются недоношенными. Но у них есть все шансы на полноценную жизнь. Недоношенными с критически низким весом родились Леонардо да Винчи, Наполеон Бонапарт, Иммануил Кант. Поэтому неонатологи уверены: игра стоит свеч.