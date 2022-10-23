Малоподвижность, гаджеты и пандемия стали причиной эпидемии детского ожирения | 360°

Здоровье 23 октября 2022, 07:20 Малоподвижность, гаджеты и пандемия стали причиной эпидемии детского ожирения Диетолог Калинчев заявил о пандемии детского ожирения в мире freepik

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В мире свирепствует пандемия детского ожирения. Об этом RT рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

«Причины банально просты, как и у взрослых: гиподинамия и избыток пищи, способствующей ожирению (простые углеводы и насыщенные трансжиры)», — объяснил он.

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Калинчев добавил, что правильно питаться должна вся семья, иначе все напрасно. Они должны подавать друг другу пример. И надо быть физически активным, что сложно в современном мире из-за тренда на дистанционное образование из-за пандемии и пристрастию к гаджетам.

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По его словам, ожирение в мире молодеет и утяжеляется, не за горами и хирургические операции (бариатрия) для детей.

Ранее диетолог Елена Афонина сказала, что не обязательно тратить много денег на еду, чтобы правильно питаться. Достаточно правильно выбирать продукты — насыщенные полезными веществами и дающие организму все необходимое.

В свою очередь, диетолог Евгения Арзамасцева рассказала, что гречневая каша — самая полезная каша. В гречке большое количество белка и железа, и она полезна для похудения.