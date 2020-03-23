Малофеев прокомментировал самоизоляцию пенсионеров

Малофеев сообщил, что пенсионерам стоит ограничить встречи с внуками. А также заявил о необходимости помощи волонтеров, добровольцев. Он отметил, что если люди действительно будут заботиться о своем здоровье, можно соблюсти домашний режим.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин обратился к пожилым людям с просьбой уйти на самоизоляцию. Это касается людей от 65 лет и старше.