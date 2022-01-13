Маленькие дети оказались наиболее уязвимы перед «омикроном»

Вакцинация от коронавируса защитит и мать, и новорожденного, в том числе от «омикрона». Новый штамм особенно опасен для маленьких детей, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на Гайдаровском форуме. Об этом написала «Российская газета».

Новорожденного от «омикрона» может защитить вакцинированная мама, у которой есть антитела, сказал Мурашко. Он отметил, что новый штамм особенно опасен для детей в возрасте до четырех лет.

Ранее, 11 января, в ходе заседания Координационного совета Мурашко опроверг предположения о менее тяжелом течении болезни при заражении «омикрон»-штаммом в сравнении с «дельтой». Министр заявил, что это показывает нынешняя ситуация с заполненными койками и реанимациями.

В Ростове-на-Дону на этой неделе «омикрон» выявили у полугодовалого ребенка. Также новый штамм выявили у еще одной взрослой жительницы региона. В ростовском Роспотребнадзоре отмечали, что это первые незавозные случаи «омикрона», зарегистрированные в регионе. Шестимесячный ребенок лечится дома, госпитализация ему не понадобилась. В этой семье, кроме малыша, никто не заразился.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщил, что вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М» поступит в гражданский оборот уже на следующей неделе.