Мальчик проглотил связку ключей в Москве

Сам мальчик ни на что не жаловался, но врачи решили сделать рентген, чтобы проверить опасения папы. Выяснилось, что ребенок проглотил два ключа. Инородные предметы расположились таким образом, что достать их можно было без осложнений.

Ребенка усыпили при помощи наркоза и путем манипуляций врачи достали ключи из желудка мальчика. Утром его выписали и он отправился домой.

По словам заведующей эндоскопическим отделением института Анастасии Харитоновой, случаи извлечения инородных предметов из желудков и легких малышей встречаются очень часто.

«Дети — особенно маленькие — все тянут в рот, а потом вдыхают это или проглатывают. У нас даже есть своеобразная коллекция мелких предметов, которые нам удалось извлечь у детей из желудков и легких: заколки, скрепки, одежные кнопки, магниты», — перечислила она.

Специалист подчеркнула, что чаще всего родители этого даже не замечают и посторонние предметы находятся в теле очень долго, что в итоге может привести к серьезным последствиям.

Анастасия Харитонова призвала родителей быть бдительными и сразу обращаться к медикам в таких случаях. Также она посоветовала следить, чтобы у детей не формировалась привычка брать в рот мелкие предметы. Но прибегать к наказаниям не стоит. На всякий случай лучше заранее предупредить, чтобы ребенок не скрывал, что он что-то проглотил, а сразу обратился к родителям.