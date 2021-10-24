Максимум заболевших ковидом за всю пандемию выявили за сутки в Подмосковье

В России за прошлые сутки выявили еще 35 660 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили на сайте оперативного штаба.

В Москве положительный результат теста за минувшие сутки получили 5279 человек. В Московской области инфекцию обнаружили у 3030 человек — это максимум за все время пандемии. В Санкт-Петербурге выявили 3297 заразившихся.

Всего в России за время пандемии выявили 8 241 643 случая заражения.

Выздоровели 22 784 пациента. Всего ковидом в стране уже переболел 7 165 921 россиянин.

Скончались 1072 инфицированных. Общее количество умерших от коронавирусной инфекции достигло 230 600 человек.

Президент России Владимир Путин на этой неделе подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в связи с ростом заболеваемости ковидом. Регионам предоставили возможность при необходимости вводить выходные с 23 октября.

В Москве и Подмосковье режим нерабочих дней начнется с 28 октября.

В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора ранее высказали прогноз, что ситуация с ковидом может стабилизироваться и выйти на более спокойные цифры к концу года.