Максимум смертей от коронавируса за неделю снова обновился в России

За минувшие сутки в России коронавирус выявили у 25 018 человек, выздоровели за это время 18 886 пациентов, погибли — 764. За неделю смертность от ковида снова стала максимальной. Это произошло уже в четвертый раз. Данные об этом опубликовал оперштаб.

Всего за время пандемии в стране коронавирусом заразились 5 958 133 россиянина, болезнь смог побороть 5 341 231 человек, скончались — 148 419. За этот период врачи сделали 159,1 миллиона ПЦР-тестов.

В Москве за 24 часа вирус обнаружили у 4357 жителей, что на 4,5% меньше, чем вчера. Выздоровели и выписались из больниц в разы больше — 7283 пациента, умерли 106 человек — прирост составил почти 4%.

В Московской области количество заразившихся стало на 2554 человека больше — показатель почти не изменился. Выздоровели 2197 жителей, умерли 24 заболевших — прирост составил 9,1%.

В Санкт-Петербурге врачи выявили 1941 новый случай заражения коронавирусом — показатель почти не изменился за два дня. Выздоровели за этот период 459 пациентов, погиб — 101, что на 3,8% меньше, чем день назад.

В Ненецком автономном округе за сутки коронавирус обнаружили у 15 человек, в Чукотском автономном округе — восемь.