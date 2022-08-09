Максимальный уровень санитарной угрозы ввели в Бразилии из-за оспы обезьян

Минздрав Бразилии разработал план национального противодействия оспе обезьян. С документом ознакомились журналисты местной газеты Globo.

По данным издания, бразильские власти ввели максимальный уровень санитарный угрозы из-за распространения оспы обезьян. Решение объяснили тем, что медики зарегистрировали случаи передачи инфекции внутри страны.

В Минздраве Бразилии сообщили о 2,3 тысячи случаев заболевания. Медики зафиксировали смерть минимум одного пациента с оспой обезьян.

Накануне первый летальный случай из-за этой инфекции зарегистрировали в Эквадоре. Всего в этой стране выявили 10 случаев заболевания.

В России разработали препарат против натуральной оспы, а также оспы обезьян и коров. ГНЦ «Вектор» направил заявку на регистрацию первого такого средства с торговым наименованием НИОХ-14. Ученые рассчитывают потратить на клинические испытания не менее двух лет.