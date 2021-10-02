Максимальное с середины июля число новых случаев коронавируса выявили в России

За сутки в России выявили 25 219 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с середины июля.

По данным оперштаба, новые случаи инфицирования выявили в 85 регионах страны, у 8,5% заболевших не было клинических проявлений заражения.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (4032), Санкт-Петербурге (2494), Московской области (1483). В первой пятерке антирейтинга по ежесуточному приросту также оказались Самарская область (614) и Воронежская область (589).

Кроме того, в России уже пятый день подряд фиксируют рекордную смертность от коронавируса. За последние сутки скончались 886 заболевших.

Несмотря на рост заболеваемости, накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заверила, что в России не будут вводить новый локдаун. В Кремле напомнили, что решения об ограничительных мерах принимают власти на местах, учитывая эпидемическую обстановку. Некоторые регионы уже ужесточили нормы, вернув систему QR-кодов, которые могут получить вакцинировавшиеся люди. Такой пропуск действует при входе в кино, театры, на спортивные мероприятия.