Здоровье 11 февраля 2023, 11:39 Максимальное с октября 2022 года число заразившихся коронавирусом выявили в России за сутки Оперштаб: за сутки в России выявили 12 845 случаев заражения коронавирусом РИА «Новости»

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Число случаев заражения коронавирусом в России растет и приближается к максимальным показателям, которые зафиксировали в октябре прошлого года. В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за прошедшие сутки количество заболевших достигло 12 845 человек.

«Выявлено 12 845 новых случаев. Госпитализирован 1391 человек. Умерли за сутки 36 человек. Выздоровели — 8258», — отметили в оперштабе.

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Максимальный уровень заражения ковидом зафиксировали 15 октября 2022 года. Тогда за сутки заболели 13 384 россиянина.

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Больше всего положительных тестов выявили в Москве. На 11 февраля в столице зафиксировали 3043 новых случаев заражения коронавирусом. Следом идет Санкт-Петербург с показателем в 1311 инфицированных. В Самарской области коронавирус подтвердили у 633 жителей.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о втором случае заражения подвариантом «кракен» штамма коронавируса «омикрон» в России. Первый случай заражения «кракеном» выявили в Пензенской области. Второй случай подтвердили в Туве.