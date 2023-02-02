Здоровье 02 февраля 2023, 13:07 Максимальное количество случаев ковида зарегистрировали в России с октября 2022 года Оперштаб: 9287 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки РИА «Новости»

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За последние сутки в России зафиксировали 9287 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания.

Число новых случаев заражения коронавирусом оказалось максимальным с 22 октября, когда стало известно о 9348 новых случаях COVID-19.

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В течение прошлых суток госпитализация потребовалась 1058 пациентам, что на 9,5% меньше, чем днем ранее.

Оперштаб уточнил, что за сутки от последствий COVID-19 скончались 40 пациентов. Полностью вылечился от инфекции 6021 человек, чем на 10,5% меньше, чем сутки назад.

В Московской области за сутки выявили 369 случаев заражения, 38 выздоровели, 28 поступили в больницы, один человек умер.

После начала пандемии медики в Московской области провели 20 545 256 ПЦР-тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

Всемирная организация здравоохранения сообщала, что в период с 20 по 29 января в мире коронавирусной инфекцией заразились около 20 миллионов человек, из них 114 тысяч скончались.