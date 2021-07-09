Максимальное для третьей волны число новых случаев коронавируса выявили в России

За сутки в России выявили 25 766 новых случаев коронавируса. Это максимальный показатель для третьей волны ковида в стране.

При этом у 13% из них не было клинических проявлений болезни. Больше всего случаев в Москве (+6643), Подмосковье (+2545) и Санкт-Петербурге (+1951). За сутки выздоровели 21 832 человека, скончались 726.

За весь период пандемии выявили 5 733 218 случаев заболевания в 85 российских регионах. Из них 5 165 087 выздоровели, 141 501 пациент умер.

В российской столице, которая остается лидеров по числу случаев, за сутки госпитализировали 1700 человек. На ИВЛ остается 671 больной.

Оперативный штаб напомнил, что главное сейчас — вакцинироваться. Только так можно будет справиться с эпидемией коронавируса. Россияне могут сделать прививку совершенно бесплатно. Для этого надо вместе с паспортом и ОМС прийти в один центров вакцинации.

На днях мэр Москвы Сергей Собянин открыл два новых пункта вакцинации: в Гостином дворе и в Лужниках. В последнем прививки смогут сделать мигранты.