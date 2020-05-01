Майские праздники станут испытанием для москвичей-аллергиков. Их ждет двойная угроза

Страдающим от аллергии жителям Москвы в течение майских праздников нужно быть настороже. В столице в эти дни будет пик пыления березы и клена.

«Экологи предупреждают, что людям, страдающим от весенней аллергии, в ближайшее время надо быть осторожнее. В Москве сразу два дерева-аллергена — береза и клен — вступили в активную фазу цветения, характеризующуюся высокими концентрациями пыльцы в воздухе», — приводит РИА «Новости» сообщение департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

В департаменте отметили, что березы не так много в Москве — всего 10% от всего зеленого фонда города, а вот клен растет повсеместно. Около трети всех деревьев в Москве — это разные виды кленов.

Большего всего кленов растет в московских районах Измайлово и Сокольники. Много их в Филевском парке и в парках Кузьминки-Люблино и Царицыно.

Городские власти напомнили, что аллергикам в эти дни необходимо с особым вниманием следить за своим самочувствием и следовать всем советам врачей.