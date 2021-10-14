Специалисты рассказали, как пережить магнитную бурю

В период магнитных бурь многие люди начинают чувствовать себя плохо. Больше всего внимание своему здоровью стоит уделять людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с «Миром 24».

Специалист отметила, что подобные природные явления обычно не сказываются на здоровых людях. Они спокойно переносят смену давления и возмущение магнитного поля. Однако людям с хроническими заболеваниями следует уделить больше времени своему самочувствию.

«Люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут испытывать мигрени. В этот момент обязательно надо принимать ту терапию, которая им назначена от их заболевания. Если они не будут это делать, то, естественно, боли продолжатся», — отметила Лапа.

Лучше всего расширить сосуды с помощью крепкого сладкого чая. Однако, если сладкое употреблять запрещено, можно использовать обычную воду. Жидкость наполнит сосуды, и организм в меньшей степени отреагирует на перемены. Кроме того, в этот период стоит избегать активных занятий и физических нагрузок.