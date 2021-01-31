Астроном оценил опасность надвигающейся магнитной бури

Магнитные бури сильно не влияют на здоровье человека. Об этом рассказал заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

«Если метеозависимому человеку скажете, что 1 февраля будет магнитная буря, то он себя плохо почувствует. А если не скажете, то он себя не будет чувствовать плохо», — привел его слова сайт телеканала «Звезда».

Однако имеются данные об ухудшении самочувствия у людей во время повышенной солнечной активности. Тем не менее такие данные «статистические» и не применимы к каждому человеку.

«Да, во время бурь несущественно повышается вероятность каких-то сердечных эксцессов, но она теряется на фоне разнообразных стрессов, с которыми человек встречается в своей жизни», — добавил специалист.

Он также сомневается, что магнитные бури повлияют на пути миграции животных и птиц.

На Земле начинается максимум солнечной активности длиной в 11 лет, цикл будет 25-м по счету. На протяжении него магнитных бурь будет больше, поэтому они перестанут считаться особенным событием.

Ранее ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США спрогнозировали на 1 февраля магнитную бурю в России. Она произойдет из-за усиления солнечного ветра. Ей присвоили самую слабую классификацию — G1, всего у магнитных бурь пять классификаций.

В сентябре 2020 года астрономы объявили о начале нового цикла солнечной активности. Их отсчет ведется с 1749 года. В ближайшие четыре года активность Солнца будет нарастать и достигнет пика приблизительно в 2024–2025 годах.