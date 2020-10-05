Мадуро заявил о готовности привиться российской вакциной от COVID-19

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности сделать прививку российской вакциной от коронавируса. Ранее о тех же намерениях сообщали сын и сестра политического деятеля.

Глава республики высказал слова благодарности коллеге из России Владимиру Путину за поставку в страну препарата «Спутник V». По его словам, Венесуэлла стала первой страной в Западном полушарии, где уже начался третий этап клинических исследований этой вакцины, информирует ИА Nation News.

Правительство Венесуэлы уже выказывало готовность запустить процесс большого производства «Спутника V». Министр здравоохранения Карлос Альварадо заявил, что идея реализуется после окончания последней фазы испытаний в РФ.