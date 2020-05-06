Лукашенко рассказал белорусам, как нужно целоваться во время пандемии коронавируса

Президент дал рекомендации по профилактике коронавируса, написало РИА ФАН.

По словам Лукашенко, жители Белоруссии ведут себя ответственно и соблюдают социальную дистанцию. Президент рассказал о своем понимании социальной дистанции.

«Если ты уже целовался с кем-то, то целуйся дальше. Не лезь там, если ты мужик, к другой женщине и так далее. Ну, потерпи месяц. Если ты где-то терся там, в семье, останься в семье», — пояснил Лукашенко.

Напомним, ранее президент Белоруссии уже делился советами по профилактике инфекции. Предыдущие способы были не менее экстравагантны. Он предлагал бороться с коронавирусом игрой в хоккей, сливочным маслом, а также водкой и сауной.

На данный момент в стране зарегистрировано 19255 пациентов зараженных коронавирусом. Летальный исход был в 112 случаях. Вылечились 4388 больных.

В связи с отсутствием ограничений в Минске 9 мая состоится традиционный парад Победы.