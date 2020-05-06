    06 мая 2020, 18:46

    Лукашенко рассказал белорусам, как нужно целоваться во время пандемии коронавируса

    Анастасия Кременчугская

    Александр Лукашенко, президент Белоруссии, рассказал жителям своей страны, как стоит целоваться, чтобы не заразиться коронавирусом. Об этом сообщил портал Reform.by.

    Президент дал рекомендации по профилактике коронавируса, написало РИА ФАН.

    По словам Лукашенко, жители Белоруссии ведут себя ответственно и соблюдают социальную дистанцию. Президент рассказал о своем понимании социальной дистанции.

    «Если ты уже целовался с кем-то, то целуйся дальше. Не лезь там, если ты мужик, к другой женщине и так далее. Ну, потерпи месяц. Если ты где-то терся там, в семье, останься в семье», — пояснил Лукашенко.

    Напомним, ранее президент Белоруссии уже делился советами по профилактике инфекции. Предыдущие способы были не менее экстравагантны. Он предлагал бороться с коронавирусом игрой в хоккей, сливочным маслом, а также водкой и сауной.

    На данный момент в стране зарегистрировано 19255 пациентов зараженных коронавирусом. Летальный исход был в 112 случаях. Вылечились 4388 больных.

    В связи с отсутствием ограничений в Минске 9 мая состоится традиционный парад Победы.