Лучший способ защиты от COVID-19 назвали в РАН
Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал ИА Ura.ru, какой способ защиты от коронавирусной инфекции лучший.
По словам Зверева, постоянно антисептиками пользоваться нельзя, так как они очень портят кожу. Поэтому ими стоит пользоваться только в крайних случаях.
«Нередко антисептиками поливают улицы и дороги. Это опасно тем, что в результате могут образоваться бактерии, которые будут устойчивы к антисептикам», — заметил собеседник информагентства.
По его мнению, кроме ношения масок лучшим способом в борьбе с коронавирусной инфекцией является мытье рук с мылом.