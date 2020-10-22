Лучший способ защиты от COVID-19 назвали в РАН

По словам Зверева, постоянно антисептиками пользоваться нельзя, так как они очень портят кожу. Поэтому ими стоит пользоваться только в крайних случаях.

«Нередко антисептиками поливают улицы и дороги. Это опасно тем, что в результате могут образоваться бактерии, которые будут устойчивы к антисептикам», — заметил собеседник информагентства.

По его мнению, кроме ношения масок лучшим способом в борьбе с коронавирусной инфекцией является мытье рук с мылом.