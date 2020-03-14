Лучший пульмонолог России рассказал о стадиях заражения коронавирусом

Заведующий кафедрой госпитальной терапии Института имени Н. И. Пирогова Александр Чучалин рассказал о четырех этапах болезни, которую вызывает коронавирусная инфекция COVID-19. Свое искусство врач должен проявить на первых этапах.

«Сама болезнь имеет как минимум четыре таких очерченных этапа. Первый этап — это вирусемия. Безобидная простуда, ничего особого нет, семь-девять дней приблизительно в этом интервале», — рассказал главный пульмонолог России.

Начиная с девятого и по 14-й день болезни ситуация качественно меняется. В этой стадии формируется вирусно-бактериальная пневмония. Наступает поражение эпителиальных клеток, в дыхательных путях размножаются колонии микроорганизмов и бактерий. По словам Чучалина, вот как раз в эти два периода врач и должен проявить все свое мастерство и искусство, чтобы успеть выявить и вылечить болезнь.

«Если эта ситуация не контролируется и болезнь прогрессирует, то наступают уже более серьезные осложнения, мы называем это острый респираторный дистресс-синдром, шок. Человек дышать самостоятельно не может», — добавил врач.

Вот уже на этой стадии больной перестает самостоятельно дышать. Ему нужна искусственная вентиляция отекших к этому времени легких.

Четвертая стадия — смертельная. У человека разрушается иммунитет. У больного развивается синегнойная палочка и различные грибы.

По состоянию на вечер 14 марта в мире зарегистрированы 147 838 случаев заражения коронавирусом. От болезни умерли 5539 человек, выздоровели — 71 718. Премьер-министр России Мишустин признал, что ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию.