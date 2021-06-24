Исследование: для ревакцинации лучше выбирать другую вакцину

Прививка «Спутником V» приводит к выработке антител не только к коронавирусу, но и к векторным компонентам препарата. Эффективности повторной прививки этот факт не снижает.

В Казанском федеральном университете проанализировали иммунный ответ на произведенные в РФ вакцины против SARS-CoV-2, сообщила газета «Известия».

Полученные предварительные данные показали, что антитела к векторам-вирусам ad-26 и ad-5 с измененным геномом вырабатываются. А у привитых «Спутником V» уровень антител к входящим в состав вакцины аденовирусам повышается спустя 21 день после прививки.

Ученые отмечают, что ревакцинировать переболевших и ранее привитых пациентов можно любой из зарегистрированных в РФ вакцин. Кроме того, препараты можно совмещать по примеру повторных прививок от других болезней.

Эксперты заметили, что вакцинацию от гепатита, столбняка и прочих болезней проводят препаратами разных компаний и производителей. Причем сделаны они на разных платформах, а эффект одной вакцины дополняет действие другой.

По мнению специалистов, повторная прививка тем же препаратом едва ли сыграет решающую роль в защите организма от новых штаммов.