Здоровье 17 апреля 2023, 13:50 Лор Зайцев связал частые кровотечения из носа с искривлением носовой перегородки

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Врач-отоларинголог Владимир Зайцев в разговоре с изданием NEWS.ru рассказал, что частые кровотечения из носа могут быть связаны с искривлением носовой перегородки.

Иногда причинами кровотечений становятся субатрофия, атрофия слизистой оболочки, повышенное артериальное давление и нарушение свертываемости крови.

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«Если у человека повышенное артериальное давление, артериальная гипертензия или гипертония, то давление поднимается вспышками, и нос начинает кровить», — сообщил медик.

В случае искривления носовой перегородки слизистая пересыхает и начинает подкравливать. Нарушения свертываемости крови также могут влиять на частые кровотечения, резюмировал Зайцев.