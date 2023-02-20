Здоровье 20 февраля 2023, 13:01 Лор Зайцев рассказал о негативных последствиях пирсинга в ушах для всего организма Unsplash

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Многолетний контакт металла с ушной раковиной может поспособствовать развитию патологий внутренних органов человека. О негативных последствиях такого вмешательства рассказал отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с News.ru.

По словам специалиста, прокол наружного уха для ношения различных украшений может негативно влиять на различные системы человека. Так, многолетний контакт металла с ухом зачастую приводит к болям в сердце и желудке.

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Врач отметил, что такие доводы не относятся к области доказательной медицины, однако россияне внимательно относятся к лечению травами, акупунктуре и изучают китайские наработки. При этом многие соотечественники все равно безответственно относятся к пирсингу, подчеркнул Зайцев.

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