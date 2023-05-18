Здоровье 18 мая 2023, 18:56 Лор Зайцев посоветовал не использовать ушные палочки Лор Зайцев заявил, что ватной палочкой можно повредить барабанную перепонку

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Использование ватных палочек для чистки ушей может быть опасно для здоровья. Такой информацией поделился отоларинголог Владимир Зайцев. Об этом сообщил NEWS.ru.

Специалист пояснил, что с помощью ушных палочек можно травмировать ухо. В том числе существует риск повредить барабанную перепонку.

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Как подчеркнул медик, при чистке ушей важно не переусердствовать. Проводить подобную процедуру стоит предельно аккуратно, написал сайт kp.ru.

«Ватная палочка, как правило, равняется диаметру слухового прохода. Спиралевидное выковыривающее движение наружу, извлекающее серу, сделать вслепую очень сложно», — пояснил Зайцев.