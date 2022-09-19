Лор Зайцев объяснил россиянам, как нельзя сморкаться | 360°

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Лор Зайцев объяснил россиянам, как нельзя сморкаться

Врач Зайцев: ни в коем случае нельзя сморкаться двумя ноздрями одновременно

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Лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в разговоре с радиостанцией Sputnik объяснил, каким образом необходимо сморкаться, чтобы не повредить слизистую носа.

«Если полость носа тотально заложена и нос вообще не дышит, человек пытается отсморкаться, создается очень высокое давление, и та слизь, которая находится в полости носа, летит не через ноздрю, а в слуховые трубы. В результате помимо ринита, или воспаления слизистой носа, возникает еще и евстахиит, то есть воспаление слуховой трубы. Важно сморкаться правильно. Ни в коем случае нельзя этого делать двумя ноздрями одновременно <…>», — сказал медик.

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Он добавил, что появление насморка не обязательно говорит о каком-то заболевании. Иногда выделения из носа выполняют защитную функцию.

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«Насморк может быть показателем воспаления в полости носа — той стадии воспалительного процесса, когда образуется большое количество слизи. Если мы говорим про аллергический насморк, то это реакция на аллерген. Нос „сопливится“, потому что очень много аллергена, и организм пытается смыть его из полости носа, как бы вычихать. Бывают ситуации, когда насморк — это не патология, а вариант нормы. В холодное время года слизистая сокращается и выталкивает внутриклеточную жидкость, и в полости носа образуется слизь, которая в данном случае является неким защитным слоем от переохлаждения», — резюмировала Зайцев.

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