Здоровье 27 марта 2023, 12:28 Лор Зайцев объяснил, почему нельзя самостоятельно выдавливать прыщи на носу Лор Зайцев: самостоятельное удаление прыща может закончиться летальным исходом

Читать 360tv в

Отоларинголог Владимир Зайцев в разговоре с изданием NEWS.ru объяснил, почему ни в коем случае нельзя самостоятельно выдавливать прыщи или фурункулы в области носа.

Как отметил медик, такая неосторожная процедура может закончиться проблемами со здоровьем, вплоть до летального исхода, поскольку в зоне носогубного треугольника находятся сосуды, которые соединяются с сосудами головного мозга. В случае неверного удаления прыща инфекция разнесется по головному мозгу.

Реклама

«Есть вероятность резкого абсцедирования, заполучения тромбоза пещеристого синуса, а за ним идет абсцедирование мозга, то есть явление вторичного гнойного менингита», — объяснил отоларинголог.