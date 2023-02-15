15 февраля 2023, 14:07
Лор Зайцев объяснил, почему не стоит бояться прокола носа при гайморите
При гайморите необходимо как можно скорее избавиться от гноя в пазухах носа. Такая процедура проводится при помощи хирургического вмешательста, однако бояться прокола носа не стоит, сообщил отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с News.ru.
По словам специалиста, зачастую пациенты с таким заболеванием терпят до последнего и боятся обращаться к врачу. Практически во всех случаях гайморит лечится без помощи хирургического вмешательства.
Реклама
Пункция применяется при высоком уровне гноя и не является пожизненной процедурой, поэтому бояться ее не стоит, заключил врач.
Реклама
Болезни
Врачи
Реклама
Реклама