Здоровье 15 февраля 2023, 14:07 Лор Зайцев объяснил, почему не стоит бояться прокола носа при гайморите

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При гайморите необходимо как можно скорее избавиться от гноя в пазухах носа. Такая процедура проводится при помощи хирургического вмешательста, однако бояться прокола носа не стоит, сообщил отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с News.ru.

По словам специалиста, зачастую пациенты с таким заболеванием терпят до последнего и боятся обращаться к врачу. Практически во всех случаях гайморит лечится без помощи хирургического вмешательства.

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Пункция применяется при высоком уровне гноя и не является пожизненной процедурой, поэтому бояться ее не стоит, заключил врач.

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