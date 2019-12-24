    24 декабря 2019, 22:28

    Лор-врач рассказала о правилах борьбы с насморком

    Ирина Нагайникова

    Заведующая отоларингологическим отделением Ступинской больницы Минздрава Московской области Ирина Лукина дала рекомендации по лечению насморка. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.

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    «Прежде всего, необходимо часто проветривать и увлажнять помещение, — рассказала Лукина. — Пыль и сухость способствуют размножению вирусов и бактерий. Кроме того, следует избегать пользоваться общественным транспортом, где легко повторно заразиться. Проводить промывание носа нужно солевыми растворами — подойдут как аптечные готовые препараты с морской солью, так и самый обычный физиологический раствор».

    Врач посоветовала придерживаться постельного режима даже в случае простого ринита без температуры. А если с болезнью не удалось справиться за четыре-пять дней, требуется обратиться к специалисту. Дело в том, что на пятый день к вирусной инфекции присоединяется бактериальная, что может привести к осложнениям.

    Лукина рекомендовала не злоупотреблять сосудосуживающими препаратами, так как они могут стать причиной медикаментозного ринита.

    Она также советовала научиться правильно сморкаться: без напряжения и усилия. Врач посоветовала использовать для этого бумажные платки.