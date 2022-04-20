Лор-врач Маневич рассказал, почему нельзя чистить уши ватными палочками
Чистить уши ватными палочками вредно, поскольку это еще сильнее забивает слуховые проходы. Об этом «Газете.ru» рассказал врач высшей категории, отоларинголог Игорь Маневич.
«Чистить ушные проходы ватными палочками категорически нельзя — сера, которая в результате этого проталкивается вглубь ушного прохода и прилипает к барабанной перепонке, дает ощущение щелчков, заложенности в ухе. В этом случае поможет удаление серной пробки», — объяснил специалист.
Из-за серных пробок могут возникать неприятные ощущения в ушах, скрип, пощелкивание при повороте головы. Если удаление серных пробок не помогает, такие симптомы могут быть связаны с проблемами в носовых пазухах, которые связаны с ушами.
«Часто бывает, что само ухо является абсолютно здоровым, а дискомфорт в ушах возникает из-за проблем в носовых пазухах. У нас есть две евстахиевы трубы с левой и правой стороны, которые проходят от носа к ушам, иногда, например, в результате простудных или респираторно-вирусных заболеваний, из-за отека эти евстахиевы трубы легко могут закрыться либо блокируются по какой-то другой причине. У них очень маленький просвет. Такой диагноз звучит как евстахиит или тубоотит», — рассказал Маневич.